Marcelo Santos critica secretariado e mira diretor do DER-ES na Ales

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos (União), voltou a fazer duras críticas ao secretariado do governador Renato Casagrande (PSB), durante sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (8).

Desta vez, o alvo direto foi o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, ex-deputado estadual. Marcelo acusou Freitas de realizar agendas institucionais sem comunicar ou convidar os parlamentares responsáveis pelas regiões contempladas com as ações do órgão.

“Não se pode aceitar que secretários ou dirigentes de autarquias do governo estejam promovendo entregas sem o mínimo de respeito ao papel institucional dos deputados estaduais”, afirmou o presidente da Casa, visivelmente incomodado.

Marcelo já havia feito críticas semelhantes na sessão do último dia 2, mas sem citar nomes. Agora, com o cenário político se afunilando e as especulações sobre candidaturas de membros do governo ganhando força, inclusive para vagas na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, os ânimos entre os deputados — inclusive da base aliada — começam a se acirrar.

Nos bastidores, a avaliação é de que a atuação de alguns secretários tem ultrapassado os limites administrativos e adentrado o campo político, o que pode gerar atritos e prejudicar a articulação do governo na reta final do mandato.