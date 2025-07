Marmoraria está com vagas de emprego disponíveis em Atílio Vivácqua

Precisando trabalhar? A Margramar, marmoraria localizada na rua Pedro Lopes, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, está com vagas de emprego disponíveis no município.

As vagas disponibilizadas pela marmoraria, são para as funções de ajudante geral, operador de ponte e resinador. Contudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento das oportunidades de emprego.

Requisitos

Ajudante geral

Disponibilidade de horário

Ser atento aos detalhes e gostar de trabalhar em equipe

Operador de ponte

Proatividade

Comprometimento

Bom relacionamento interpessoal

Atitude positiva e colaborativa

Disponibilidade de horário

Resinador

Experiência comprovada em resinagem de materiais exóticos

Disponibilidade de horário

Entre os benefícios ofertados para as vagas, estão: transporte integral, auxilio alimentação, cesta de alimentos, plano de saúde coparticipativo e seguro de vida.

Para concorrer as vagas, os interessados nas oportunidades de emprego devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].