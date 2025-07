Matrículas abertas para o EJA em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim abriu o período de rematrículas e novas matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa é a chance de quem tem mais de 18 anos retomar os estudos e abrir novas portas no mercado de trabalho.

Os cadastros para rematrículas seguem até nesta sexta (18); já para matrículas novas deverão solicitadas a partir de 21 a 24 de julho. As inscrições podem ser feitas na secretaria da escola mais próxima.

As unidades disponíveis são: Escola Narciso Araújo (Vila), Escola Manoel Marcondes (Safra) e Escola Elvira Meale (Itaoca).

