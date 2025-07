Megan Kerrigan toma atitude “drástica” após suposta traição

A empresária Megan Kerrigan Byron chamou atenção nas redes sociais após tomar uma atitude simbólica diante de um possível caso de traição. Seu marido, Andy Byron, foi flagrado em um momento íntimo com outra mulher durante um show da banda Coldplay, em Boston, nos Estados Unidos. O vídeo viralizou no TikTok, gerando forte repercussão.

Megan Kerrigan apaga sobrenome do marido

Logo após a repercussão do vídeo, Megan Kerrigan atualizou seus perfis nas redes sociais, removendo o sobrenome Byron. Além disso, a mudança foi vista como um sinal claro de rompimento. Milhares de internautas deixaram mensagens de solidariedade nos comentários de suas postagens.

Câmera do beijo expõe possível traição

O caso aconteceu durante a tradicional “câmera do beijo”, quando exibem casais nos telões dos shows. Andy Byron foi visto abraçado com Kristin Cabot, diretora de RH da empresa Astronomer. Ao perceberem que estavam sendo filmados, os dois se afastaram rapidamente, tentando esconder o envolvimento.

Vídeo viral gera comoção nas redes

As imagens circularam intensamente no TikTok, alcançando milhões de visualizações e repercussão imediata. Usuários comentaram a reação desconfortável do casal flagrado, levantando suspeitas de um relacionamento extraconjugal. A situação transformou o nome de Megan Kerrigan em um dos assuntos mais comentados da web.

Megan recebe apoio e ganha seguidores

Portanto, diante da exposição, Megan Kerrigan teve apoio de diversos usuários elogiaram sua postura e manifestaram apoio à empresária, que ganhou milhares de seguidores após o episódio. A atitude de remover o sobrenome reforçou ainda mais sua posição diante do ocorrido.