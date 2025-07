Menor de idade é apreendida por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida e uma mulher detida por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (2), no bairro Penicão, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na Rua Crispim Braga, região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, quando um indivíduo fugiu ao avistar a viatura. Ele entrou rapidamente em uma residência, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante a abordagem, uma adolescente chegou ao local acompanhada de uma mulher. Ambas carregavam uma bolsa infantil. Dentro dela, foram encontrados 20 porções de maconha já embaladas para venda, dois pedaços maiores da mesma substância, duas pedras de crack e um celular.

Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão e a adolescente foi apreendida. A mãe da menor esteve presente durante o registro da ocorrência, que foi lavrado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda segundo os militares, a mulher se mostrou agressiva e chegou a danificar a viatura com chutes, sendo necessário o uso de algemas para contê-la.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui