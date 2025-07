Menor de idade é apreendido após tentar matar os pais no ES

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar matar os pais na frente dos três irmãos, em Linhares, na última sexta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, o jovem agrediu o pai com chutes, socos e tentou estrangulá-lo. Já a mãe, de 37 anos, foi agredida com chutes e ameaçada com uma faca. Toda a ação foi presenciada pelos outros filhos do casal, de 6, 9 e 14 anos.

Ainda segundo a PM, o casal e as crianças conseguiram fugir a pé do local e encontraram uma viatura na BR-101.

O homem relatou aos militares que a esposa chegou à residência e o encontrou caído no chão após um golpe de mata-leão. Ao tentar ajudá-lo, ela também foi agredida.

O casal indicou onde o adolescente poderia estar escondido, e ele foi detido segurando a faca usada para ameaçar a mãe.