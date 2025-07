Menor é apreendido e homem preso por tráfico de drogas em Alegre

Um menor de idade foi apreendido na última quinta-feira (17) pela Polícia Militar na Praça do Triângulo, em Alegre. Um homem também foi preso. A ação contou com o apoio da Força Tática e da Patrulha K9 do 3º Batalhão de Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar, com o menor foram encontradas cinco buchas de maconha e R$ 20, que, segundo ele, seriam provenientes da venda de entorpecentes.

Na residência do menor, os militares encontraram outras 23 buchas de maconha, quatro pedras de crack com logomarcas de facções criminosas, sete frascos de loló, uma balança de precisão e material para embalo. Segundo o menor, ele recebia ordens de um traficante conhecido na região.

Os dois suspeitos, de 20 e 17 anos, foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A ocorrência segue sob investigação.