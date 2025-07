Menor é apreendido pela PM após furto de celular em Ibatiba

A Polícia Militar apreendeu um adolescente acusado de furtar um celular em Ibatiba, no bairro Novo Horizonte, na noite da última terça-feira (22).

Segundo relatos, o menor entrou sem permissão na casa de um morador, ofereceu um fardo de cerveja à venda e, ao sair, levou o celular da vítima, uma criança com deficiência mental.

Durante patrulhamento, a guarnição localizou o suspeito, que vestia camisa do Flamengo e chapéu amarelo. Com ele, foi encontrado o celular furtado.

Outro homem abordado no local foi liberado por não portar nenhum material ilícito. A responsável legal do adolescente o acompanhou até a delegacia de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos cabíveis.