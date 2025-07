Mercado Municipal Piracicaba é atingido por incêndio

Na madrugada desta quarta-feira (23), um incêndio de grandes proporções atingiu o tradicional Mercado Municipal de Piracicaba (SP). As chamas consumiram pelo menos 20 boxes e parte do telhado acabou desabando com o calor intenso.

Chamas começaram por volta das 2h

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 2h da manhã. A ação rápida da equipe impediu que as chamas se alastrassem ainda mais, evitando danos ainda maiores à estrutura histórica.

Local tombado pelo patrimônio

O Mercado Municipal, conhecido como Mercadão de Piracicaba, foi inaugurado em 1888 e é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. Por ser tombado como patrimônio histórico, a destruição causou forte comoção.

Fogo teria começado em um dos boxes

As primeiras investigações indicam que o fogo começou em um dos boxes internos e se espalhou rapidamente. A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar as causas do incidente e se houve negligência.

Teto cedeu com a força do fogo

Imagens feitas no local mostram o estrago causado pelo incêndio. A intensidade das chamas foi tão alta que parte do teto desabou, comprometendo a segurança do prédio e exigindo a interdição imediata.

Defesa Civil acompanha a situação

Equipes da Defesa Civil de Piracicaba permanecem no local desde as primeiras horas da manhã. Técnicos avaliam os danos estruturais e monitoram o risco de novos desabamentos ou reignição do fogo.

150 permissionários prejudicados

Com cerca de 150 comerciantes atuando no local, o Mercado Municipal de Piracicaba teve grande parte de suas atividades interrompidas. Muitos perderam equipamentos, mercadorias e estrutura de trabalho.

População lamenta nas redes sociais

Moradores da cidade expressaram tristeza nas redes sociais, chamando o Mercadão de “coração da cidade”. Para muitos, o espaço representa uma tradição familiar e um símbolo da cultura piracicabana.

Autoridades buscam soluções

A Prefeitura de Piracicaba declarou que está mobilizando equipes de apoio para ajudar os permissionários. Estão sendo estudadas medidas como relocação temporária, linhas de crédito e suporte emergencial.

Tombamento histórico dificulta reformas

Por estar protegido por legislação de preservação, qualquer obra no prédio exige autorização dos órgãos responsáveis. Isso pode atrasar o processo de restauração, mesmo em caráter emergencial.

Impacto na economia local

O fechamento do mercado municipal de Piracicaba afeta diretamente a economia da região central. O local é um importante ponto de venda de alimentos frescos e atrai centenas de pessoas diariamente.

Recuperação deve ser longa

Ainda não há previsão oficial de reabertura. A reconstrução dependerá do laudo técnico da Defesa Civil e das decisões do setor de patrimônio histórico. Enquanto isso, comerciantes e clientes vivem a incerteza.