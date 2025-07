Mimoso do Sul notifica veículos abandonados nas ruas do município

Nesta quarta-feira (2), a Prefeitura de Mimoso do Sul, com o apoio da Polícia Militar (PM), começou o trabalho de notificação em veículos abandonados nas ruas de Mimoso.

Segundo a prefeitura, muito desses veículos estão parados em locais públicos, consequentemente atrapalhando o trânsito e a mobilidade dos pedestres.

Os responsáveis pelos veículos terão sete dias para retirá-los do local, caso contrário, os mesmos serão removidos e enviados para o pátio credenciado em Cachoeiro de Itapemirim.

A parceria entre a Prefeitura de Mimoso do Sul e a Polícia Militar visa promover mais organização e segurança para o município.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui