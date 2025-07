Moradores de Cachoeiro denunciam abandono de prédio no bairro Baiminas

Moradores do bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, estão preocupados com o abandono do antigo prédio onde funcionava a Escola Darwin. Localizado na Rua Amancio Silva, o imóvel se tornou ponto de encontro para usuários de drogas, pessoas em situação de rua e descarte irregular de entulho.

Além do cenário de descaso, moradores relatam insegurança e temem riscos à saúde. Eles contam que já presenciaram furtos, depredações e temem a proliferação do mosquito da dengue, já que o prédio pode acumular água das chuvas.

Seu Adailton, que trabalhou no local por 20 anos, lamenta a situação. “É muito triste. Trabalhei aqui e moro no bairro há 60 anos. Ver esse prédio assim, abandonado, é triste. A insegurança é grande, já vi muitos furtos de telhas e outros materiais por aqui”, relatou emocionado.

Terezinha, outra moradora da região, destacou a importância histórica do imóvel. “Era um prédio muito importante para a comunidade. Muitos vizinhos já trabalharam ali. Durante a noite, os cachorros latem muito por causa dos barulhos que os usuários fazem. E, se chover, vai acumular água e pode dar dengue”, alertou.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro informou que o prédio atualmente não possui condições de funcionar como escola, devido a questões de acessibilidade e segurança, conforme exigências do Corpo de Bombeiros. A Secretaria Municipal de Educação (Seme) já realizou duas visitas ao local, uma delas com o secretário de Obras, para dar início à elaboração de um novo projeto.

Segundo a nota, a Gerência de Manutenção e Patrimônio aguarda o projeto arquitetônico solicitado à Secretaria Municipal de Obras (Semo). Após a conclusão, será iniciada a captação de recursos por meio do Programa de Educação em Tempo Integral (Proeti) e da própria Seme para viabilizar a reforma e ampliação do prédio.

Com a revitalização, a prefeitura pretende transferir para o local os alunos das escolas José Paineiras e Osvaldo Machado. Isso porque atualmente o local onde estudam não atendem mais às necessidades da comunidade escolar.

Sobre a presença de pessoas em situação de rua, a Secretaria de Desenvolvimento Social informou que realiza abordagens frequentes por meio do Centro Pop, com cadastro, acolhimento e assistência social.

O Aqui Notícias vai acompanhar o caso junto à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Vídeo: