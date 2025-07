Moraes prorroga inquérito contra Eduardo Bolsonaro por mais 60 dias

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prorrogação por mais 60 dias do Inquérito 4.995, que investiga a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que alegou necessidade de mais tempo para concluir diligências ainda em aberto.

A investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e mira a conduta do parlamentar em solo norte-americano. Segundo a PGR, há indícios de que Eduardo Bolsonaro teria articulado ações com o objetivo de incentivar sanções do governo dos EUA contra autoridades brasileiras, entre elas, ministros do próprio STF.

Entre os elementos analisados, estão declarações públicas e postagens nas redes sociais atribuídas ao deputado. As condutas investigadas podem configurar três crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação sobre organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.