Morre Ozzy Osbourne aos 76 anos

Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos, nesta terça-feira (22), deixando o mundo do rock em luto. Conhecido como o “Príncipe das Trevas”, o cantor britânico foi um dos fundadores do Black Sabbath, banda que revolucionou o heavy metal.

Ozzy Osbourne deixa legado imortal no heavy metal

Ícone do gênero, Ozzy Osbourne ajudou a moldar o som pesado e sombrio do heavy metal. Com riffs marcantes e letras densas, sua contribuição com o Black Sabbath foi crucial para a identidade do rock nas décadas de 1970 e 1980.

Show de despedida emocionou fãs em julho

No último dia 5 de julho, Ozzy fez seu show de despedida, reunindo uma multidão em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra. O evento foi transmitido pela internet, alcançando milhares de fãs ao redor do mundo.

Ozzy Osbourne enfrentava o Mal de Parkinson

Nos últimos anos, o cantor conviveu com o Mal de Parkinson, doença que afetou sua mobilidade e voz. Mesmo assim, manteve-se ativo, lançando músicas e aparecendo em programas de TV, sempre com seu humor ácido e presença forte.

A jornada de Ozzy com o Black Sabbath

Formado em 1968, o Black Sabbath marcou a história com álbuns clássicos como Paranoid, Master of Reality e Black Sabbath. Ozzy era a alma da banda, com uma voz única e atitude rebelde que definiram uma geração.

Carreira solo também foi cheia de sucessos

Após deixar o Black Sabbath nos anos 1980, Ozzy Osbourne seguiu carreira solo com hits como Crazy Train, Mr. Crowley e No More Tears. Seu estilo teatral e sombrio cativou milhões de fãs ao redor do mundo.

Polêmicas e genialidade marcaram sua vida

Além da música, Ozzy Osbourne ficou famoso pelas polêmicas, como o episódio em que mordeu a cabeça de um morcego em pleno palco. Apesar disso, sempre foi respeitado como gênio criativo e figura central no rock mundial.

Família e reality show aumentaram sua fama

Nos anos 2000, Ozzy ganhou ainda mais visibilidade com o reality The Osbournes, que mostrava seu dia a dia com a esposa Sharon e os filhos. O programa revelou seu lado humano e divertido, conquistando um novo público.

Reações de artistas e fãs ao redor do mundo

Com a notícia de que Ozzy Osbourne morreu, músicos e fãs prestaram homenagens nas redes sociais. Grandes nomes do rock como Tony Iommi, Geezer Butler e Slash lamentaram a perda de uma das maiores lendas da música.

“Príncipe das Trevas”, mas com coração gigante

Apesar da imagem sombria, Ozzy Osbourne era conhecido por sua generosidade e carinho pelos fãs. Sempre atendeu admiradores com simpatia e manteve viva a chama do rock com autenticidade e paixão até o fim.

Morte de Ozzy Osbourne gera comoção global

Sites, rádios e canais de TV ao redor do mundo destacaram que Ozzy Osbourne morreu, ressaltando sua importância histórica e influência duradoura. Milhões de mensagens de despedida inundaram a internet em poucas horas.

Legado eterno do roqueiro britânico

Mesmo após sua morte, Ozzy Osbourne seguirá vivo na memória coletiva dos fãs e da música. Sua obra será referência para futuras gerações, eternizando o nome de um artista que transformou o rock para sempre.