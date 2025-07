Motociclista colide em viatura da PM na Av. Beira Rio

Um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de uma viatura da Polícia Militar, na Avenida Beira Rio, em Piúma, em quarta-feira (2).

De acordo com informações, o motociclista sofreu ferimentos na perna esquerda e precisou ser socorrido por uma ambulância e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.

