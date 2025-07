Motociclista embriagado atropela criança em Conceição do Castelo

Uma criança de oito anos foi atropelada por uma motocicleta no último domingo (13), em Conceição do Castelo.

O garoto brincava na rua quando foi atingido pela motocicleta. Ele sofreu ferimentos na cabeça e precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista não é habilitado e já foi autuado em 2024 por direção perigosa. Uma testemunha contou que o condutor estava em alta velocidade e foi contido por populares após o atropelamento.

A motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran. O suspeito, de 21 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção, com o agravante de dirigir alcoolizado.

Através das redes sociais, a Prefeitura de Conceição do Castelo manifestou “solidariedade e carinho à criança vítima do atropelamento”.

Confira a nota completa:

