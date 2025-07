Motorista fica ferido após acidente na BR-262 em Marechal Floriano

Um motorista ficou ferido na manhã desta terça-feira (1) após um acidente no km 69 da BR-262, em Marechal Floriano.

De acordo com informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima sofreu lesões no rosto e dores na cervical após saltar um quebra-mola com o veículo.

De acordo com os socorristas, o homem que dirigia a carreta envolvida no acidente precisou ser retirado da cabine com auxílio dos bombeiros.

Apesar do susto, nenhum outro veículo foi atingido e não houve registro de vítimas adicionais. A atuação conjunta entre as equipes garantiu o atendimento imediato e seguro da vítima, que foi encaminhada para avaliação médica.