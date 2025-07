Mulher é esfaqueada pelo marido após pedir para ir à uma festa no ES

Um homem foi preso após esfaquear a esposa em São Domingos do Norte, no Espírito Santo, no último sábado (12).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento da cidade, onde contou que havia sido agredida pelo companheiro após dizer que queria ir a uma festa.

Aos militares, a vítima relatou que, durante a briga, o marido lhe deu um tapa no rosto. Ela revidou a agressão e, em seguida, foi esfaqueada no ombro. A mulher foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. O homem chegou a ser agredido por populares e foi preso ainda em casa.

Aos policiais, o suspeito relatou que alguns amigos de sua esposa intervieram na briga e o agrediram com um pedaço de madeira. Ele também precisou receber atendimento médico devido às agressões sofridas. Em seguida, foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina.