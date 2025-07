Muniz Freire revive tradições na 2ª Festa do Agricultor; confira

O distrito de São Pedro, em Muniz Freire, no Caparaó capixaba, será palco da 2ª edição da Festa do Agricultor entre sexta (18) e domingo (20). O evento, que já se consolidou no calendário local, promete atrair moradores e visitantes com uma programação diversificada.

Organizada pela Associação de Moradores de São Pedro, a festa terá shows regionais, barracas com comidas típicas e diversas atrações para toda a família.

Segundo o presidente da associação, Vanderlei Carneiro da Silva, o evento busca resgatar tradições e fortalecer os laços comunitários.

“Essa festa nasceu da união entre a Associação de Moradores, os agricultores e toda a população de São Pedro. Mais do que uma comemoração, é um momento de reencontro e valorização da nossa história”, destacou.

Programação musical:

Sexta-feira (18):

20h30 – Cristiano Soares

22h30 – Claudinei Forrozeiro

Sábado (19):

20h30 – Os Comparsas do Forró

22h30 – Odair de Paula

Domingo (20):

19h – Brás

20h – Cristiano Costa

A entrada é gratuita e a organização convida toda a comunidade para prestigiar e celebrar a força do campo e da cultura local.