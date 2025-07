“Nenhum líder de fora pode interferir no Brasil”, diz Casagrande

Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Espírito Santo, realizada na manhã desta sexta-feira (12), em Linhares, o governador Renato Casagrande (PSB) reforçou seu posicionamento em defesa da soberania nacional e criticou a recente decisão do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Em discurso ao lado do presidente, Casagrande afirmou que o Espírito Santo está “inteiramente alinhado” com o governo federal diante do que classificou como uma tentativa de interferência externa nas instituições brasileiras.

“Nenhum líder de outro país pode tentar interferir nas instituições do nosso país. Estamos alinhados com o presidente Lula na defesa da soberania nacional e das instituições brasileiras”, declarou.

O governador também rechaçou a possibilidade de um “duelo de tarifas”, mas defendeu uma resposta firme e estratégica do Brasil dentro das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

“A posição do governo é correta. Está avaliando, dentro do prazo da OMC e em diálogo com os setores da sociedade, uma resposta firme para romper com esse absurdo anunciado pelo presidente Trump”, afirmou.

A medida adotada pelos EUA já tem gerado impactos econômicos negativos, especialmente no setor exportador capixaba, e foi amplamente criticada por autoridades brasileiras.