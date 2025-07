No vermelho! Aneel mantém taxa extra na conta de energia em julho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que a bandeira tarifária para o mês de julho seguirá no patamar vermelho 1, mantendo o valor adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, o mesmo aplicado em junho. A decisão foi tomada devido à persistência das chuvas abaixo da média em diversas regiões do país, que comprometem a geração de energia pelas hidrelétricas.

Com a redução da produção hidrelétrica, o sistema depende mais do acionamento das usinas termelétricas, que possuem custo operacional mais elevado, impactando diretamente na conta de luz dos consumidores.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias da Aneel serve para sinalizar os custos variáveis da geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Quando a bandeira verde está ativa, não há cobrança extra; já as bandeiras amarela e vermelha indicam aumentos graduais na tarifa.

