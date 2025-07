Novo “Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado” está nos cinemas

Os fãs de terror têm uma boa opção de lazer para o fim de semana. Isso porque está de volta aos cinemas o novo filme “Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado”.

Na nova trama, cinco amigos que, após causarem um acidente de carro fatal, decidem esconder o ocorrido e fazer um pacto de silêncio.

Nesse sentido, um ano depois, os personagens começam a ser perseguidos por alguém que sabe exatamente o que eles fizeram e que está determinado a se vingar.

Desse modo, conforme o grupo é caçado, eles descobrem que esses eventos já aconteceram antes e buscam ajuda de dois sobreviventes do Massacre de Southport de 1997 — Julie e Ray.

Dessa forma, o novo filme é uma continuação direta dos dois primeiros filmes da franquia. Isso porque, a trama se conecta especialmente com os eventos de 1997 e 1998.

