Operação apreende grande quantidade de drogas em Cachoeiro

Uma residência no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim, foi alvo de operação policial após denúncias sobre a atuação de traficantes no local. A ação ocorreu na quarta-feira (24), com base em informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar.

Segundo os militares, ao se aproximarem do imóvel, um suspeito fugiu pelos fundos da casa e não foi localizado. Durante a varredura no interior do local, foram apreendidos diversos materiais usados na preparação e distribuição de entorpecentes.

Entre os itens encontrados estavam 240 gramas de maconha, outras 12 buchas da mesma droga prontas para venda, 14 porções de crack totalizando 840 gramas, além de 88 pedras da substância. Também foram recolhidas porções de cocaína somando 525 gramas, unidades de “pac” e frascos com lidocaína, cafeína, ácido bórico e cola para acrílico.

Os militares ainda apreenderam duas balanças de precisão, sacolas, adesivos e demais materiais utilizados no embalo das drogas. A quantia de R$ 1.248,00 em espécie foi encontrada no local.

Todo o material foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro. As buscas pelo suspeito seguem.