Operação conjunta recupera ciclomotor e detém quatro pessoas em Guaçuí

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil recuperou, na última quarta-feira (16), um ciclomotor elétrico do tipo scooter que havia sido furtado na madrugada anterior. Durante a operação, quatro pessoas foram presas, sendo duas por envolvimento no furto e outras duas por receptação.

De acordo com informações da Polícia Militar, a investigação começou após a troca de informações entre as equipes da Delegacia de Guaçuí e os policiais militares da cidade, que iniciaram as buscas pelos envolvidos.

Dois suspeitos do furto foram localizados e abordados. Segundo eles, o veículo teria sido repassado a outro homem, já conhecido da polícia, no bairro Lagoa.

Ao abordar o acusado, ele negou que estivesse com o ciclomotor; entretanto, indicou lugares onde o veículo poderia estar escondido, mas ele não foi encontrado nos locais citados.

Na sequência, os policiais abordaram outro homem, que estava com o ciclomotor. Ele foi detido em flagrante.

Ao todo, quatro pessoas foram levadas à Delegacia de Alegre para prestar esclarecimentos. A polícia também apreendeu R$ 210,00 em dinheiro que estavam com os detidos.