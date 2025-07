Oportunidade! Supermercado está com vagas de emprego em Cachoeiro

Procurando emprego? O Hortifruti Cachoeiro, empresa de compras e varejo, está com vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim.

As oportunidades disponibilizadas pela empresa, são para as funções de açougueiro e ajudante de açougueiro. Contudo, experiência na área e flexibilidade de horário são requisitos essenciais para a ocupação das vagas.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: alimentação na empresa, cesta básica, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte.

Os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo supermercado, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou presencialmente, na recepção do Hortifruti do Guandú, que fica localizado na rua Mario Píres Martins, de 8h às 17h.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui