Pais são presos após bebê dar entrada sem vida em hospital de Vitória

Uma bebê de apenas dois meses de vida deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Vitória na última segunda-feira (30).

De acordo com informações da Polícia Militar, os pais da bebê contaram aos funcionários do hospital que a filha passou mal e não reagia a estímulos.

Ainda segundo a PM, a coordenadora da equipe médica afirmou que a criança apresentava lesões avermelhadas no rosto e sinais de agressão. Os pais alegaram que os machucados foram causados por queimaduras de sol.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o casal foi encaminhado à Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). O pai, de 18 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo; no entanto, foi liberado após pagar fiança.

Já a adolescente de 16 anos foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao homicídio e levada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).