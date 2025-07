Palco principal do Tomorrowland é destruído por incêndio; veja vídeo

O que era para ser o início de uma celebração épica virou tragédia nesta quarta-feira (16). Um incêndio de grandes proporções atingiu o palco principal do Tomorrowland, em Boom, na Bélgica, às vésperas da abertura oficial do festival. O fogo, que tomou conta da estrutura cenográfica viralizou nas redes sociais.

Equipes de emergência agem rapidamente para conter chamas

Com a fumaça visível a longa distância, houve o acionamento dos serviços de emergência imediatamente. Segundo o canal VRT News, o fogo ainda estava fora de controle, mas as equipes seguem trabalhando intensamente no local. Não há confirmação de feridos até o momento.

Organização do Tomorrowland ainda não se pronunciou

Até agora, não há nenhuma informação oficial sobre a causa do incêndio no palco do Tomorrowland 2025. As autoridades locais investigam a possibilidade de falhas elétricas ou acidentes durante a montagem. A organização do festival mantém silêncio enquanto avalia os danos e impactos no cronograma do evento.

Estrutura atingida seria reutilizada no Brasil

A estrutura cenográfica destruída é uma das marcas registradas do festival, sempre alinhada ao tema de cada edição. Porém, após o encerramento na Bélgica, o palco principal costuma ser desmontado e enviado para a edição do Tomorrowland Brasil, marcada para outubro. A tragédia pode afetar também a versão brasileira do evento.

Incêndio no Tomorrowland gera preocupação global

Entretanto, com a repercussão nas redes sociais, os fãs buscam atualizações sobre o incidente. Expressões como “incêndio Tomorrowland hoje” e “palco do Tomorrowland pegando fogo” estão entre os termos mais procurados no Google.