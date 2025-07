Parceria Legal: feira percorre o ES com serviços gratuitos

Depois do sucesso da iniciativa na Serra, moradores de 10 municípios capixabas terão acesso gratuito a serviços essenciais, orientação sobre direitos do consumidor e incentivo ao empreendedorismo. Essa é a proposta da Feira Parceria Legal: Empreendedor e Consumidor, uma iniciativa do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), com realização do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB).

A iniciativa vai oferecer serviços como orientação para consumidores e microempreendedores, acesso a crédito e capacitações, emissão de carteira de identidade, orientação jurídica gratuita, apoio a pessoas com dependência química e seus familiares, além de atualização cadastral e informações sobre benefícios sociais. Para participar dos atendimentos, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e comprovantes relacionados às demandas.

Feira Parceria Legal: Empreendedor e Consumidor

Agenda

Laranja da Terra: 18 a 20 de julho Ibatiba: 1° a 3 de agosto Alegre: 8 a 10 de agosto Alto Rio Novo: 5 a 7 de setembro Piúma: 27 a 29 de setembro São Roque do Canaã: 3 a 5 de outubro Mantenópolis: 10 a 12 de outubro São José do Calçado: 7a 9 de novembro Vila Velha: 21 a 23 de novembro Serra: 5 a 7 de dezembro