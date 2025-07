Parceria Legal Piúma: "Vamos apresentar nosso potencial”, diz prefeito

Além disso, a Prefeitura da cidade também estará presente com Saúde, Meio Ambiente e Educação, reforçando a percepção de utilidade pública e permitindo que o público tenha acesso direto a informações e serviços dessas instituições em um único local.

“Vamos concentrar isso tudo num espaço bem moderno e bacana, com acessibilidade em que as pessoas que venham nos visitar possam aproveitar, comer bem, comprar e consumir e conhecer um pouco Piúma”, continua Cola.

Para o prefeito Paulo Cola, a Feira Parceria Legal é uma oportunidade para o município mostrar seu potencial turístico e gastronômico. “As expectativas são as melhores. Vamos apresentar para os piumenses e quem nos visita, o potencial do município, nosso comércio, a gastronomia e, a nossa arte”, destaca.

A Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor chega a Piúma nos dias 8, 9 e 10 de agosto, e a expectativa é de reunir um grande público, que terá acesso a serviços gratuitos de orientação ao consumidor e atendimentos nas áreas jurídica e da saúde. O evento será realizado na Praça Oenes Taylor, no centro da cidade.

