PC apreende arma de fogo e prende uma pessoa em Guaçuí

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil de Guaçuí na última segunda-feira (30), após denúncia anônima de que o dono de uma oficina estaria guardando uma arma em seu estabelecimento.

De acordo com a PC, o proprietário não estava presente no momento da abordagem; entretanto, foi localizada uma pistola calibre .380 da marca Taurus. A arma estava desmuniciada.

Momentos após a apreensão, o suspeito chegou à oficina e assumiu ser o proprietário da arma. Ele foi conduzido à Delegacia de Guaçuí, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. No entanto, foi liberado após pagar fiança.

