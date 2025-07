Pegue o guarda-chuva! Tempo muda em Cachoeiro e deve chover à tarde

A quinta-feira (03) será de tempo instável em Cachoeiro de Itapemirim, com sol entre muitas nuvens pela manhã e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que se estendem pela noite.

Segundo a previsão, a temperatura mínima será de 17°C, e a máxima não deve passar dos 22°C, mantendo o clima ameno ao longo do dia.

A probabilidade de chuva é de 70%, com volume estimado em 0,3 mm. Ainda que baixo, o índice é suficiente para provocar garoas ou pancadas isoladas.

Moradores devem se preparar para mudanças no tempo ao longo do dia. É recomendável sair com guarda-chuva e agasalho leve.