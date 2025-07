Pegue o guarda-chuva! Tempo segue frio e chuvoso em Cachoeiro

A quinta-feira (26) será de céu encoberto e temperaturas amenas em Cachoeiro de Itapemirim. A previsão indica sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e possibilidade de chuva leve à noite.

A temperatura mínima deve ser de 18°C, enquanto a máxima não passa dos 20°C. A sensação térmica permanece baixa durante todo o dia, favorecida pelo tempo fechado e pela alta umidade.

A umidade relativa do ar varia entre 77% e 94%, o que contribui para a formação de nuvens persistentes. Os ventos sopram do sudeste (SSE) com intensidade leve, de 5 km/h.

A chance de chuva é de 91%, mas o volume estimado é baixo: 0,1 mm, o que caracteriza garoa ou pancadas passageiras, principalmente no período da noite.

Entretanto, mesmo com o sol aparecendo em alguns momentos, o dia será marcado pela predominância das nuvens e temperaturas mais baixas, o que exige atenção com agasalhos e guarda-chuva.