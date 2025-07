PM encontra drogas em imóvel em Iúna; uma pessoa foi presa

O suspeito assumiu a posse do material e foi preso em flagrante, sendo encaminhado à delegacia de Venda Nova do Imigrante sem uso de algemas e sem lesões.

No local, que estava vazio e sem sinais de moradia, foram encontrados 23 porções de maconha, frascos de lança perfume, rádios comunicadores e dois carregadores de munição 9mm.

O suspeito foi abordado após sair de uma residência monitorada. Com ele, estavam duas chaves e dois celulares. Apesar de inicialmente negar vínculo com o imóvel, ele acabou liberando a entrada da guarnição.

Após denúncias de tráfico no bairro Quilombo, em Iúna, a Polícia Militar realizou uma operação que resultou na apreensão de entorpecentes e materiais de uso criminoso nesta terça-feira (22).

