PM encontra maconha em banheiro de escola no Centro de Irupi

A Polícia Militar encontrou uma porção de maconha no banheiro feminino do Colégio Bernardo Horta, no Centro de Irupi, na tarde desta terça-feira (8). O entorpecente foi localizado após uma aluna avisar uma funcionária da escola sobre o embrulho suspeito no chão.

Segundo informações da PM, a ocorrência foi registrada por volta das 18h43. A funcionária, de 42 anos, recolheu o material e acionou a guarnição, que seguiu imediatamente até o colégio.

No local, os militares confirmaram que se tratava de substância semelhante à maconha. A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Até o momento, não há suspeitos identificados. A Polícia Civil apura a origem do entorpecente e como ele foi parar dentro da unidade escolar.