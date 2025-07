PM prende dois suspeitos por tráfico em Cachoeiro e Castelo

Na última sexta-feira (19), a Polícia Militar realizou duas ações que resultaram na prisão de suspeitos por tráfico de drogas em Cachoeiro e Castelo.

No bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro, uma denúncia anônima indicou que um homem, conhecido como “Matheuzinho”, estaria traficando drogas. Com apoio das equipes do K9 e CPU, a PM localizou o suspeito e o prendeu em flagrante. Foram apreendidos 14 tiras de maconha, 5 pinos e 34 papelotes de cocaína, 41 pedras de crack, 7 unidades de “pac” e R$ 50 em espécie.

Já em Castelo, durante patrulhamento, os militares apreenderam 154 pinos de cocaína, uma bucha de haxixe e quatro sacolas com a mesma droga. Também foram encontrados R$ 1.600 em espécie, embalagens para endolação e dois pássaros silvestres em gaiolas sem anilhas.