Podemos tem votos anulados e TRE-ES manda cassar vereador de Guarapari

Uma decisão do plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) anulou os votos do partido Podemos nas eleições municipais de 2024, confirmando a ocorrência de fraude à cota de gênero.

A decisão foi tomada pela juíza Isabella Rossi Naumann Chaves, que determinou a anulação dos votos recebidos pela legenda no pleito, e a cassação do diploma dos candidatos eleitos para o cargo de vereador pelo partido e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário das chapas proporcionais no município.

Com isso, o vereador de Guarapari, Denizart Luiz do Nascimento, conhecido como Zazá (Podemos), único eleito pelo partido, teve seu mandato cassado. Além da perda do mandato do vereador, o júri também deixou Virgínia Aparecida Brasil da Silva, do mesmo partido, inelegível pelo período de oito anos.

Apesar da decisão, o vereador Zazá ainda poderá recorrer da decisão para tentar reaver o cargo.

O que diz o Podemos Espírito Santo?

Por meio de nota, o Podemos Espírito Santo afirma que respeita as decisões da Justiça Eleitoral, mas considera absurda a cassação do mandato do vereador Zazá, em Guarapari. Trata-se de uma decisão injusta com um parlamentar que foi legitimamente eleito pelo voto popular e que exerce seu mandato com responsabilidade e dedicação à população.

É importante lembrar que, em primeira instância, a Justiça Eleitoral já havia reconhecido a lisura da chapa e a inexistência de fraude na cota de gênero. Ou seja, não havia nenhum indício que justificasse a perda do mandato.

Zazá tem uma trajetória de compromisso com o povo de Guarapari e conta com total solidariedade e apoio do Podemos Estadual, que seguirá ao lado do vereador, confiando na reversão dessa decisão em instâncias superiores e na reparação dessa injustiça.