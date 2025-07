Polícia Civil de Guaçuí prende foragido da Justiça mineira

Na manhã desta segunda-feira, policiais civis de Guaçuí prenderam um homem de 45 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais desde 2023, quando fugiu de uma penitenciária na cidade de Ponte Nova (MG).

De acordo com a PC, o homem possui uma ficha criminal extensa e um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto qualificado e roubo majorado.

Ao ser abordado, ele ainda forneceu um nome falso; no entanto, os policiais já estavam de posse de sua documentação verdadeira. Diante disso, o foragido confessou ser a pessoa procurada pela Justiça.

Ele foi conduzido ao CDP de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça mineira.

