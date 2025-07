Polícia Civil de Guaçuí recupera celular roubado e autua receptador

Policiais civis de Guaçuí recuperaram, nesta terça-feira (2), um celular roubado no último domingo (30), na Rua Maria Lifonça Caseli, bairro São José. A vítima, um homem de 37 anos, foi abordada por dois suspeitos, que fugiram levando o aparelho.

O Setor de Investigação da Delegacia de Guaçuí identificou os envolvidos e realizou diligências para localizá-los. Durante os depoimentos, os suspeitos informaram que o celular havia sido repassado a uma terceira pessoa, no local conhecido como Invasão.

A equipe foi até a região indicada e encontrou o aparelho com um homem de 45 anos. Ele relatou ter comprado o telefone da própria irmã por R$ 300.

O homem foi autuado por receptação, mas pagou fiança e responderá ao processo em liberdade. Já os autores do roubo foram ouvidos e liberados, uma vez que não estavam em situação de flagrante.

