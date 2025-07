Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Guaçuí

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil de Guaçuí no início da noite de terça-feira (23), no bairro Do Norte. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os policiais encontraram três porções de maconha, uma bucha de cocaína, mais de R$ 4.500 em espécie, além de joias, relógios e celulares.

Diante do flagrante, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.