Polícia Militar apreende drogas durante patrulhamento em Guaçuí

Na tarde desta quarta-feira (9), por volta das 16h25, o 3º Batalhão da Polícia Militar apreendeu uma quantidade de maconha, uma balança de precisão e outros materiais durante patrulhamento no bairro São Miguel, na região conhecida como Lagoa, em Guaçuí.

Na ocasião, os policiais realizavam patrulhamento a pé, quando passaram pelo “beco do miolo”, onde avistaram cinco suspeitos, que correram quando perceberam a presença dos militares. Contudo, os policiais não conseguiram alcançar os indivíduos.

Assim, foram realizadas buscas no local e, em baixo de uma escada, os policiais encontraram uma sacola com uma balança de precisão, diversas sacolas para embalo de entorpecentes e ainda, na laje de uma casa abandonada, uma sacola contendo 52 buchas de maconha e quatro unidades maiores da mesma droga.

Todo material foi apreendido e encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, para as providencias cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui