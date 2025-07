Polícia Militar apreende menor com entorpecentes em Guaçuí

Um adolescente foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Guaçuí, na tarde do último sábado (12). A ocorrência foi registrada por volta das 15h, na Rua Leda de Souza Campos, no bairro São Miguel.

Durante o patrulhamento ostensivo, a equipe da Polícia Militar avistou um jovem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e dispensou um objeto ao solo.

Os policiais realizaram a abordagem e localizaram quatro buchas de maconha e seis pedaços maiores da mesma substância. Também foram apreendidos quatro papelotes que somavam cerca de 19,6 gramas do entorpecente.

O adolescente, de 13 anos, foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A Polícia Militar reforçou a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo telefone 181. O sigilo é garantido.