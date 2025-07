Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Guaçuí

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, suspeitos de tráfico de drogas em Guaçuí, na última quinta-feira (17).

De acordo com a PM, os suspeitos foram abordados em frente a uma residência já conhecida como ponto de tráfico de drogas. Um deles teria tentado fugir ao perceber a presença dos militares, mas foi alcançado. Na casa, foram encontradas seis buchas de maconha e materiais usados para embalar drogas. Já o segundo envolvido alegou que estava no local apenas para comprar entorpecentes para consumo próprio.

Com eles, foram apreendidos R$ 45,00 em espécie. Ainda segundo a polícia, ambos possuem antecedentes criminais e foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

