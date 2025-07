Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Jerônimo Monteiro

Na tarde desta terça-feira (8), equipes da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar recuperaram uma motocicleta com restrição de furto/roubo, durante patrulhamento no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro.

Após receber informações que um indivíduo estaria transitando na motocicleta em questão, os militares foram até o local e visualizaram o suspeito estacionando o veiculo, momento em que foi abordado pelos policiais.

Além da restrição, o veículo também estava descaracterizado, coma alteração na cor original, sem retrovisores, setas dianteiras, carenagem lateral e alças de garupa. A motocicleta estava na cor preta, contudo, a cor original era vermelha.

O suspeito alegou ter trocado outra moto por essa, mas quando perguntando, não soube fornecer dados do veículo supostamente envolvido na troca.

Assim, diante dos fatos, o veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran-ES, com o suspeito sendo conduzido para a Delegacia de Alegre.