Polícia prende 4 e apreende drogas e armas em Presidente Kennedy

Nessa sexta-feira (4), a Polícia Civil, de Presidente Kennedy, iniciou uma operação de cumprimento de mandados de busca.

A ação resultou na prisão de suspeitos por tráfico e associação ao tráfico e posse ilegal de armas de fogo.

A operação foi realizada a fim de inibir a venda de entorpecentes na cidade. Assim, foram apreendidas quantidades de cocaína, crack e maconha.

Além isso, também foram apreendidas uma espingarda cal. 22 e munições. Os presos foram autuados e encaminhados ao CDP de Marataízes.

A operação ocorreu nas localidades de Boa Esperança e Aroeira, zonas rurais de Presidente Kennedy. A ação contou com o apoio das Delegacias de Marataízes e Itapemirim, da Polícia Militar da 9ª Cia Independente e da Guarda Municipal de Presidente Kennedy.

Os presos possuem a idade entre 21 a 38 anos de idade.

