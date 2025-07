Policial penal embriagado agride namorada em festa de Viana

Um policial foi preso, suspeito de agredir e ameaçar a namorada na madrugada do último domingo (6), em Viana.

De acordo com o boletim da Polícia Civil, a vítima foi abandonada em um local perigoso após ser agredida pelo policial penal, de 35 anos.

Ela relatou que os dois estavam em uma festa e que o suspeito teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.

Ela passou a ser ofendida pelo namorado assim que se afastou dele; no entanto, o homem ficou mais violento ao perceber que estava sendo gravado pela vítima. Nesse momento, ela teve os cabelos puxados.

Ao entrarem no carro, o homem dirigiu até um local deserto e obrigou a namorada a descer. Momentos depois, ele voltou, e a vítima entrou novamente no carro com a promessa de que seria deixada em casa, mas, durante o percurso, foi novamente insultada e teve seu pedido de descer do carro negado.