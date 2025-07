Precisando trabalhar? Drogaria está com vagas de emprego em Cachoeiro

Está precisando trabalhar? A Drogaria Consolação está com oportunidades de emprego disponíveis, para as funções de perfumista e estagiário, em Cachoeiro de Itapemirim.

Para o preenchimento da vaga de perfumista, os seguintes requisitos são necessários: residir em Cachoeiro de Itapemirim, facilidade com atendimento ao público e ensino médio completo.

Já para a ocupação da vaga de estagiário, os requisitos são: estar cursando administração, logística, ciências contábeis ou gestão comercial, residir em Cachoeiro e ter conhecimento básico do Pacote Office.

Os interessados nas oportunidades, devem realizar o cadastro do currículo, clicando aqui!

