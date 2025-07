Prefeito de Alegre presta contas e reforça transparência na gestão

Em um movimento que reforça o discurso de responsabilidade fiscal e transparência na gestão pública, a Prefeitura de Alegre apresentou, na noite da última quarta-feira (3), na Câmara Municipal, o Relatório de Prestação de Contas referente ao exercício de 2024 e ao primeiro quadrimestre de 2025.

A audiência pública, conduzida pelo prefeito Nirrô Emerick, reuniu vereadores, servidores, lideranças da sociedade civil e moradores da cidade. Na pauta, os dados que compõem o panorama financeiro e administrativo do município: arrecadação, investimentos por secretaria, repasses estaduais e federais, ações executadas e as obras planejadas para os próximos meses.

Em seu discurso, Emerick reforçou o caráter institucional da prestação de contas e destacou o papel do funcionalismo público na execução das políticas municipais. “Prestação de contas não é um favor, é um dever com quem acredita no nosso trabalho. E esse trabalho é feito por muitas mãos comprometidas com Alegre”, declarou o prefeito.

A iniciativa, que já se tornou prática anual da atual gestão, busca consolidar a relação entre governo e sociedade. A apresentação pública dos dados é também uma estratégia de comunicação institucional que visa legitimar as ações da administração e responder às demandas por mais transparência no uso dos recursos públicos.

Nos bastidores, aliados do governo avaliam que o evento também cumpre papel importante na construção de capital político para o mandato de Emerick, que vem defendendo uma gestão marcada por planejamento, cooperação entre as secretarias e foco nos resultados.

Para a base governista, a regularidade na prestação de contas e a visibilidade dos investimentos realizados são elementos que ajudam a blindar a gestão contra críticas da oposição, além de reforçar o discurso de eficiência e zelo com o dinheiro público.