Preta Gil morreu, aos 50 anos, em Nova York

A cantora Preta Gil, de 50 anos, morreu neste domingo (20), em Nova York, onde fazia tratamento contra um câncer colorretal. A informação foi confirmada à revista Quem pela assessoria da artista. A família ainda deve se pronunciar oficialmente nas próximas horas.

Luta contra o câncer e recaída em 2024

Preta foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2023 e passou por meses de tratamento. Porém, em dezembro do mesmo ano, celebrou a remissão da doença. Porém, em agosto de 2024, o câncer voltou a se manifestar em quatro locais diferentes do corpo.

Carreira marcante na música e na televisão

Filha de Gilberto Gil, Preta construiu uma carreira sólida como cantora, atriz e empresária. Ícone de empoderamento e liberdade, lançou diversos sucessos e marcou presença em programas de TV, além de se destacar no carnaval carioca com o bloco “Bloco da Preta”.

Força e transparência nas redes sociais

Durante todo o tratamento, Preta Gil foi transparente com os fãs, compartilhando vídeos e relatos nas redes sociais. Além disso, ela falava sobre a doença com coragem e otimismo, tornando-se inspiração para muitas pessoas que enfrentam o câncer.

Despedida de uma artista autêntica e corajosa

Assim, a morte de Preta Gil gera comoção em todo o Brasil. Amigos, fãs e colegas do meio artístico já começaram a prestar homenagens. Sua alegria, autenticidade e luta pela vida deixam um legado poderoso e inesquecível.