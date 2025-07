Projeto de cidade inteligente em Alegre prevê R$ 13 milhões em investimentos

A Prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, deu um passo decisivo rumo à modernização da gestão municipal com o lançamento do edital para implantação do projeto de Cidade Inteligente. A publicação, feita na última sexta-feira (25), abre processo de seleção para empresas interessadas em operar, manter e modernizar o sistema de iluminação pública, instalar uma usina de energia solar e desenvolver infraestrutura de telecomunicações no município.

A proposta será viabilizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com duração de 25 anos, estruturada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) em conjunto com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC). O investimento estimado do parceiro privado é da ordem de R$ 13 milhões.

Além de modernizar a infraestrutura urbana, o projeto prevê a eficientização de 100% da iluminação pública, com cerca de 3.954 pontos, construção de usina fotovoltaica para atender 116 unidades públicas, instalação de 20 km de fibra óptica para conectar prédios municipais, implantação de 80 câmeras de videomonitoramento e wi-fi gratuito em áreas estratégicas.

O prefeito de V, Nemrod Emerick, o “Nirrô”, comemorou o avanço e destacou o impacto direto do projeto na qualidade de vida da população. “Estamos diante de uma transformação histórica. Mais do que tecnologia, estamos entregando eficiência, segurança e economia aos cidadãos. É a gestão pública se reinventando com responsabilidade e visão de futuro”, afirmou.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip, reforçou o caráter estratégico da iniciativa e a importância da modelagem da PPP. “Trabalhamos para oferecer ao investidor segurança jurídica e, ao mesmo tempo, garantir ao município resultados sólidos e duradouros. Alegre está se preparando para um futuro mais conectado, sustentável e promissor”, pontuou.

O projeto é fruto da adesão de Alegre ao Programa ES Inteligente — iniciativa do Governo do Estado que apoia prefeituras na estruturação de concessões e PPPs com foco em soluções inovadoras. O coordenador do Núcleo de Gestão de Concessões do Bandes, Vilker Zucolotto, destacou o percurso até a abertura do edital. “Essa conquista é resultado de muito diálogo, planejamento técnico e validações junto aos órgãos de controle. Cada etapa foi construída com comprometimento coletivo”, observou.

O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Alegre, e as propostas poderão ser enviadas até o dia 1º de setembro. A expectativa é que, com a conclusão do processo licitatório, a cidade consolide-se como referência em inovação na administração pública capixaba.

Acesso ao edital: https://www.alegre.es.gov.br/2025/07/concorrencia-no-011-2025/

Saiba mais: www.bandes.com.br/ppp