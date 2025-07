Quem é o homem que caminha pelo mundo há quase 30 anos?

Além disso, durante sua jornada, Bushby acompanhou a morte de importantes nomes, como rainha Elizabeth , Papa Francisco e Lady Di e presenciou a epidemia do Zika Víru s e a pandemia da Covid-19.

Nesse sentido, ele viu também embates como a Guerra do Iraque, o governo de George W. Bus h e a ascensão de Barack Obama nos EUA, o surgimento do ISIS e a ascensão e queda de líderes como Hugo Chávez na Venezuela e Fidel Castro em Cuba.

Por exemplo, enquanto esteve preso no México, devido a vistos negados, enfrentou perdas de patrocínios durante a crise financeira de 2008 , presenciou a expansão da internet , o surgimento das redes sociais e o atentado de 11 de setembro.

Nessas quase três décadas Karl Bushby acompanhou, às vezes de longe e às vezes de perto, as diversas e significativas mudanças que aconteceram no mundo.

Em 2024, Bushby precisou enfrentar uma barreira aquática. Isso porque, o britânico atravessou a nado o Mar Cáspio, do Cazaquistão ao Azerbaijão. Logicamente, ele contou com uma equipe de apoio que incluía uma co-nadadora, Angela Maxwell. Foram quase 300 quilômetros em 31 dias e mais de 130 horas de natação . Em maio deste ano, ele finalmente entrou, novamente, na Europa.

Eles foram liberados depois de intervenção do então vice-primeiro-ministro britânico John Prescott e do governador russo Roman Abramovich.

Dessa forma, dentre todas as provações, três grandes desafios ameaçavam a expedição: o notório Darien Gap , entre a Colômbia e o Panamá, o gelado Estreito de Bering , entre os EUA e a Rússia, e o Túnel da Mancha , que separa a França do Reino Unido.

O desafio, que ele mesmo denominou de “ Expedição Golias ”, teve início no Chile. Atualmente, depois de quase três décadas, Bushby está de volta ao continente europeu. Contudo, de acordo com informações, sua jornada só estará oficialmente finalizada em 2026.

Você já ouviu falar que 30 minutos de caminhada faz bem para saúde e pode salvar vidas . Mas existe um homem que resolveu inovar neste hábito saudável. Isso porque, em vez de fazer uma simples caminhada pelo bairro, ele escolheu um desafio inacreditável: dar a volta ao redor do mundo não utilizando nenhum meio de transporte, apenas os passos.

