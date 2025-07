Região do Caparaó se destaca na Feira dos Municípios 2025

Entre os dias 3 e 6 de julho, o Pavilhão de Carapina, na Serra, foi palco da Feira dos Municípios 2025, que reuniu os 78 municípios do Espírito Santo em uma grande vitrine das potencialidades turísticas, culturais e gastronômicas do Estado.

Dentre as dez regiões turísticas capixabas, o Caparaó chamou atenção do público pela diversidade de atrações apresentadas nos estandes. A região, composta por 12 municípios — Jerônimo Monteiro, Alegre, Muniz Freire, Ibatiba, Iúna, Irupi, Ibitirama, Guaçuí, Dores do Rio Preto, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte — foram destaque pela riqueza natural, receptividade e identidade cultural.

Presidente do Consórcio Caparaó e prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB) celebrou a visibilidade alcançada durante o evento. “Nossa região vem se destacando pela potencialidade turística. O Caparaó é exuberante, com belas cachoeiras, montanhas, vales e uma gastronomia rica. Com o apoio do Governo do Estado, estamos investindo em ações estratégicas para fortalecer o turismo local”, afirmou.

Segundo a organização, mais de 180 mil pessoas passaram pela feira, visitando os estandes das regiões turísticas, incluindo o Caparaó capixaba.

